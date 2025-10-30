¿Bajan o suben sus deudas en EEUU? La FED recorta y el bolsillo hispano podría beneficiarse: conozca por qué

Suscríbete a nuestros canales

La FED tasa de interés registró un segundo descenso en el año, una medida que busca fomentar la actividad económica y la generación de empleo.

Este ajuste afecta de manera directa el manejo financiero de miles de migrantes cubanos y venezolanos en Estados Unidos, incidiendo en aspectos como el crédito, las remesas y el empleo.

El portal 2001 recopiló la información desde diversas fuentes oficiales y análisis económicos para detallar las repercusiones principales de esta política monetaria en la comunidad hispana del país.

Abaratamiento del crédito y opciones para migrantes

El recorte significa que diversas formas de crédito resultan más accesibles para el consumidor. Los préstamos personales, créditos vehiculares y las tarjetas de crédito experimentan una reducción en sus tasas de interés.

Además, se presenta una coyuntura favorable para quienes consideren solicitar una hipoteca o refinanciar una deuda existente relacionada con la vivienda.

Sin embargo, cabe destacar que las tasas de interés para productos de ahorro, como cuentas y certificados de depósito, también descienden, lo que reduce los rendimientos obtenidos por los ahorros bancarios.

Estabilidad del dólar y estímulo en el mercado laboral

El retroceso en las tasas favorece la estabilidad del dólar, elemento clave para las remesas enviadas a Venezuela y Cuba. Mantener un dólar fuerte protege el poder adquisitivo de los migrantes y asegura la continuidad del apoyo económico a sus familias.

Por otro lado, esta estrategia representa un impulso al mercado laboral. Al incentivar la inversión empresarial, se espera una mayor oferta de empleos disponibles, aspecto crucial tras la suspensión de la extensión automática del EAD.

Este escenario es particularmente relevante para los migrantes, facilitando su empleabilidad una vez que regularicen su estatus laboral.

