Billeteras digitales en Venezuela: cinco razones que las hacen confiables para enviar remesas

Suscríbete a nuestros canales

El envío y recepción de remesas ha ido en crecimiento en los últimos años y forma parte de la economía del país. Este hecho se ha potenciado gracias a las diferentes billeteras digitales que han cobrado protagonismo cada vez más.

Plataformas del tipo Zinli, Wally, Zelle, Creska, entre otras, se han ganado la confianza de miles de usuarios en el país debido a la facilidad de acceso, además de su transparencia. En ese sentido, estos son los cinco motivos por los que representan un buen método de ahorro.

1) La rapidez y comodidad del ambiente.

La rapidez es, sin lugar a dudas, uno de los factores más relevantes de las billeteras digitales. Al contrario de la demora que puede llegar a suponer otras opciones de remesas, tal y como pueden ser las transferencias bancarias internacionales que pueden tardar días, el envío de dinero puede hacerse de forma instantánea a través de aplicaciones como Zinli o Wally en minutos e incluso en segundos.

Enviar dinero a Venezuela a través de billeteras digitales supone para el remitente solamente la necesidad de disponer de un correo electrónico y/o un número de teléfono del beneficiario, lo que elimina la burocracia existente anterior o la del gasto en lograr que la entrega del dinero llegue a su destinatario final.

2) Seguridad y transparencia

Las billeteras digitales, al ser plataformas de tipo peer-to-peer (P2P), condicionan la necesidad de recurrir a "las remeseras" o a los "cambistas" de manera informal, que muchas veces operan de manera sin regulación ni comisiones desmedidas.

Estas aplicaciones hacen uso de protocolos avanzados de seguridad de la información, como son la encriptación de los datos y la verificación de la identidad, todo ello para llevar a cabo transacciones aseguradas.

Aunque como Zelle, que funciona con base en bancos de Estados Unidos, exige que tanto quien entrega como el que recibe dinero sean personas con cuentas bancarias de este país, las wallets, como Zinli, Wally o Creska, permiten la remisión de dinero con el documento de identidad del beneficiario; de esta forma, se garantiza la fiabilidad de la llegada de los fondos y, a la vez, se diluye el riesgo de estafas.

3) Costos desacelerados y tasas de cambio competitivas

El costo de la operación es un punto determinante en el momento de remitir. Las wallets garantizan la posibilidad de llevar a cabo operaciones con unas comisiones más bajas; incluso las operaciones entre usuarios que usan la misma aplicación se efectúan sin comisión.

Muchas de estas plataformas ofrecen tasas de cambio competitivas, donde frecuentemente se superan las que ofrecen los bancos, lo que permite alcanzar montos más altos por parte del beneficiario.

4) Accesibilidad y flexibilidad

A diferencia de Zelle, que exige tener cuenta bancaria en USA, wallets como Zinli o Wally abarcan la realidad del venezolano, permitiendo abrir una cuenta, siendo solo necesario tener cédula de identidad o su pasaporte.

Proporciona también la posibilidad de poder retirar los fondos en bolívares nacionales a través de asociaciones con bancos nacionales o utilizar los dólares en comercios afiliados, utilizando tarjeta de débito virtual o física. Sin duda, esto ha sido fundamental para los usuarios, pues tienen la posibilidad de administrar su dinero de una forma más eficiente.

5) Uso multifuncional más allá de las remesas

Las billeteras han evolucionado para ser mucho más que transferir remesas. Hoy en día permite a los usuarios hacer pagos online, comprar en comercios que aceptan las tarjetas internacionales e, incluso, pagar con ella servicios básicos.

Estas funciones convierten a las aplicaciones en herramientas de inclusión financiera que permite a los venezolanos participar de una manera segura y eficiente en la economía digital.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube