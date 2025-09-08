Inmigrantes en Atlanta pueden conseguir comida gratis: así puedes acceder a las despensas de alimentos

Suscríbete a nuestros canales

El Suthers Center, una organización comunitaria en Atlanta, ha intensificado sus esfuerzos para combatir la inseguridad alimentaria, brindando una despensa de alimentos a cientos de familias locales.

La despensa, ubicada en el 350 de la calle 10, ha experimentado un aumento en la demanda, por lo que el centro ha expandido sus operaciones para atender a más personas.

El Suthers Center trabaja activamente con donantes locales y voluntarios para asegurar una provisión constante de alimentos frescos y enlatados, distribuyendo canastas de comida a las familias que la necesitan cada semana.

El centro enfatiza la importancia de una alimentación nutritiva. Por ello, la despensa ofrece una variedad de productos, incluyendo frutas, vegetales, proteínas y granos.

"Nosotros nos esforzamos por proporcionar alimentos de alta calidad a nuestras familias", declaró Jane Smith, directora de operaciones del Suthers Center.

"La salud y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra principal prioridad. La despensa de alimentos es solo una de las maneras en que nosotros apoyamos a nuestros vecinos", agregó.

El Suthers Center invita a la comunidad a participar como voluntarios o a hacer donaciones para ayudar a sostener la iniciativa.

El sitio web oficial de la organización, es.sutherscenter.org, proporciona información detallada sobre cómo las personas pueden contribuir o registrarse para recibir asistencia.

Con el compromiso de la comunidad, el Suthers Center continúa su labor vital, sirviendo como un pilar de apoyo en Atlanta.

¿Dónde y cuándo entregarán comida gratis en Atlanta esta semana?

La Iglesia Episcopal St. Martin in the Fields abre sus puertas a la comunidad todos los sábados, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., para ofrecer asistencia vital.

Durante este tiempo, la iglesia brinda tanto una despensa de alimentos como servicios de asistencia de emergencia para ayudar a las personas y familias que más lo necesitan.

La iglesia administra estas iniciativas para asegurar que los miembros de la comunidad tengan acceso a alimentos nutritivos y a apoyo en momentos de crisis.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



