El negocio de la limpieza: conoce los pasos para obtener la licencia para operar legalmente en EE.UU.

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para conseguir licencia de limpieza de casas en Estados Unidos implica varios pasos que dependen de regulaciones locales y estatales. Esta información fue extraída del portal web especializado en negocios y licencias, Blog Hispano de Negocios.

Para iniciar un negocio de limpieza de casas, primero es necesario conocer qué tipo de licencia se requiere, ya sea una licencia comercial general o una específica para servicios de limpieza, acorde a las normativas del lugar donde se establecerá la empresa.

Además, se debe considerar la contratación de fianzas y seguros comerciales para operar de forma legal y brindar confianza a los clientes potenciales.

Requisitos para la licencia y fianza

Antes de solicitar la licencia, puede ser obligatorio contar con una fianza que garantice el cumplimiento del contrato con los clientes. Este paso varía según la jurisdicción.

Luego, se debe tramitar la licencia con el gobierno municipal y abrir una cuenta bancaria para la empresa. También es indispensable verificar con la Administración de Pequeñas Empresas si se necesita alguna licencia específica para la zona de operación.

Además, la obtención de un seguro de responsabilidad civil es crucial para cubrir posibles daños a la propiedad durante la prestación del servicio.

Otros permisos y registros necesarios

Es recomendable elegir un nombre comercial para el negocio y registrarlo formalmente, especialmente si se utiliza un nombre distinto al legal, lo cual exige obtener una licencia DBA ("Doing Business As").

Dependiendo de la localidad, también puede ser necesario solicitar ciertos bonos que protejan al gobierno local en caso de incumplimiento contractual.

Por último, registrar la empresa como sociedad de responsabilidad limitada o corporación permite separar los activos personales de los comerciales, reduciendo riesgos legales.

Así, un negocio de limpieza de casas debe cumplir con diversas exigencias administrativas y legales para operar formalmente y evitar posibles sanciones

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube