Cómo hacer de tu empresa de limpieza en EE.UU. un negocio seguro y rentable: Lo que quizá no sabes

Emprender en el sector de la limpieza en Estados Unidos se convirtió en un modelo de negocio atractivo y rentable, accesible incluso para quienes buscan iniciar un proyecto a tiempo parcial.

Contrario a la creencia de que solo se trata de un trabajo manual, este sector exige una planificación meticulosa y una visión empresarial clara para alcanzar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo.

Un análisis hecho por especialistas de Blog Hispano de Negocios revela que, si bien los costos de inicio pueden ser bajos, la verdadera inversión reside en la organización, el cumplimiento legal y la profesionalización del servicio.

Los empleados domésticos tienen un gran campo de trabajo gracias a que los servicios de limpieza de casa y apartamentos son altamente demandados.

Respecto a la rentabilidad del oficio, Margarita H.,inmigrante venezolana que se dedica a la limpieza de hogares, comenta que el trabajo es arduo, pero que sirbe para “resolver”.

Margarita afirma que a diario puede hacer tasa $100, incluso más si hace horas extras a lo acostumbrado. Su horario personal de trabajo es hasta las 4 p. m.

“Es demandante, pero se puede resolver un dinero que ayuda. No trabajo todo el día por las otras obligaciones que tengo, pero es una buena fuente de ingresos”, afirma.

Testimonios como el de Margarita ayudan a evaluar el campo de beneficios que puede obtener un negocio de limpieza pese a lo solicitado de los servicios.

¿Cómo establecer el negocio?

Para establecer una empresa de limpieza, la primera etapa es la estructuración legal según detallan en el blog.

Los futuros empresarios deben decidir la figura jurídica, siendo las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) una opción popular por su capacidad de proteger los bienes personales ante posibles demandas.

Este paso, aunque burocrático, es importante para separar el patrimonio del propietario del de la empresa, reduciendo significativamente la responsabilidad financiera en caso de incidentes.

Además, es indispensable registrar la compañía para fines fiscales, abrir cuentas bancarias exclusivas para el negocio y establecer un sistema de contabilidad robusto.

Costos

El Blog Hispano de Negocio detalla que el costo inicial para un negocio de limpieza básico, que incluye suministros y seguro, puede oscilar por debajo de los 1 000 dólares.

Sin embargo, explican, este es solo el comienzo. La rentabilidad y el crecimiento están directamente ligados a la capacidad de la empresa para atraer clientes y firmar contratos a largo plazo.

Esto lo debería hacer con márgenes de beneficio que pueden variar ampliamente, desde el 4 % hasta un impresionante 48 %, dependiendo de la escala de la operación.

Las pequeñas empresas pueden gozar de un mayor margen, aunque con ingresos totales más modestos, mientras que las grandes compañías comerciales, con márgenes más estrechos, pueden generar ingresos anuales multimillonarios.

Licencias

La obtención de licencias y permisos es un requisito obligatorio para operar legalmente en el mercado estadounidense. A pesar de que los trámites y los requisitos varían según el estado y el condado, la licencia comercial es un documento esencial en casi todos los casos.

Los especialistas recomiendan investigar en el estado y condado de residencia sobre los requisitos para registrar el nombre del negocio de limpieza de casas y oficinas y así obtener la licencia.

Recuerde que la calidad del servicio se convierte en el pilar fundamental para el crecimiento, ya que la satisfacción del cliente no solo asegura la retención, sino que también impulsa el marketing más efectivo: el de boca a boca.

