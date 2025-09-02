¿Guerra legal por la educación? Descubre por qué el Departamento de Justicia demanda a Illinois

Suscríbete a nuestros canales

Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) han declarado que las leyes de Illinois violan la ley federal, ya que le dan beneficios a los inmigrantes que no tienen estatus legal sobre los ciudadanos estadounidenses.

La agencia argumenta en su portal que esta política es injusta con los ciudadanos que viven fuera del estado. El Departamento también considera que la ley de Illinois incentiva la inmigración ilegal.

¿Qué opinan los abogados y activistas proinmigrantes?

Abogados de organizaciones como el American Immigration Council han manifestado que este tipo de demandas federales son "crueles y motivadas políticamente".

Argumentan que las leyes de Illinois son esenciales para brindar acceso a la educación superior a los jóvenes que crecieron en el estado. Algunos activistas señalan que estas demandas buscan crear miedo en las comunidades.

¿Cómo se enmarca esta situación?

El conflicto legal en Illinois es un caso más en una serie de demandas que el Departamento de Justicia ha presentado contra estados con políticas similares.

La administración de Donald Trump ha desafiado las políticas de otros estados, como Minnesota y Kentucky, que otorgan matrículas reducidas y ayuda financiera a los estudiantes indocumentados.

¿Qué ocurre en el estado de Illinois?

Aunque no hay una demanda reciente reportada contra la ley de becas de Illinois, es parte de un patrón de demandas del Departamento de Justicia contra estados con políticas similares.

Es un conflicto legal más grande entre el gobierno federal y los estados "santuario" por las políticas que, según los defensores, buscan proteger a los inmigrantes indocumentados.

Se conoció que el Departamento de Justicia ha demandado a estados como Minnesota y Kentucky por leyes que permiten a los estudiantes indocumentados acceder a matrículas reducidas y a ayuda financiera estatal. En el caso de Kentucky, una demanda similar llevó a que se anulara una política de este tipo.

