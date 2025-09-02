¿Cuánto cuesta ir a Margarita en septiembre? Comparativa de precios y opciones de viaje

Suscríbete a nuestros canales

La isla de Margarita, conocida como la Perla del Caribe, continúa siendo uno de los destinos turísticos más deseados por venezolanos y visitantes internacionales.

Con playas como El Agua y Parguito, vida nocturna activa y un casco histórico lleno de color, septiembre ofrece una oportunidad ideal para disfrutarla con menos aglomeraciones.

Isla de Margarita: vuelos, ferrys y tarifas actualizadas

Durante septiembre, Conviasa mantiene vuelos diarios Caracas–Porlamar y viceversa, con precios desde $79.99, según el portal especializado Flightepic.

Por su parte, Avior opera martes, jueves y domingo, con boletos que oscilan entre $75.99 y $114. Las salidas son a las 13:00 hrs y el retorno a las 16:00 hrs.

Para quienes prefieren viajar por mar, Conferry ofrece salidas desde Anzoátegui todos los días excepto martes, por mantenimiento. Los precios están anclados a la tasa oficial del BCV.

Los boletos cuestan $20 para adultos, $10 para niños de 2 a 11 años y $10 para personas mayores de 60 años.

Además, transportar vehículos tiene tarifas diferenciadas: autos $90, camionetas desde $120, motos $60 y camiones por metro lineal $32.

Paquetes turísticos: alojamiento y servicios incluidos

Según Guillermo Lagos, director comercial de la agencia Konkhep, un paquete de tres días y dos noches cuesta $400 por persona.

Este monto incluye boletos, traslados, alojamiento con todo incluido, comidas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. No contempla paseos ni actividades adicionales.

En temporada baja, algunos hoteles ofrecen planes desde $175 por persona, incluyendo desayuno y boleto aéreo, lo que permite ajustar el presupuesto sin sacrificar comodidad.

Comparar opciones: ¿vuelo o ferry?

Aunque el ferry es más económico, el viaje puede durar entre 6 y 8 horas, dependiendo del clima y la ruta. En cambio, los vuelos tardan menos de una hora.

Para quienes viajan en grupo o con vehículos, el ferry puede ser más conveniente. Sin embargo, quienes priorizan rapidez y confort suelen optar por el transporte aéreo.

