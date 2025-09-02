Corpoelec realizará mantenimiento preventivo este 2 de septiembre: conozca el horario

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció que realizará mantenimiento preventivo este 2 de septiembre.

Según el reporte, el objetivo es garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en la Región Central.

Ante ello, las cuadrillas se desplegarán en los estados Aragua, Miranda y Yaracuy, como parte del Plan Nacional de Control de Vegetación.

¿Cuál es la agenda de mantenimiento preventivo de Corpoelec este 2 de septiembre?

Las jornadas tendrán lugar en horario comprendido entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

En el estado Aragua, atenderá los circuitos Choroní, Polvorín, Tiara, Vidosa Tejidos, San Casimiro, Polly, Valle Morín, Saman de Güere, Camburito, Paraparal, Inveca Pittsburgh y Sigalca.

Estas acciones impactarán positivamente sobre la calidad del servicio de las parroquias Puerto Colombia y José Casanova Godoy (Girardot), Arévalo Aponte y Samán de Güere (Santiago Mariño), José Rafael Revenga, Santos Michelena y Tejerías (José Rafael Revenga), San Casimiro, Guanipa, Valle Morín, Ollas Caramacate y San Sebastián (San Casimiro), San Martín de Porres (Libertador), Santa Rita y Monseñor Feliciano (Francisco Linares Alcántara) y Santos Michelena (Santos Michelena).

En el estado Miranda, el despliegue de control de vegetación se llevará a cabo en los municipios Independencia y Paz Castillo, asociados al circuito de distribución Santa Epifanía.

Esta intervención contempla además la sustitución de componentes eléctricos, con el propósito de optimizar el proceso de distribución en la parroquia Santa Teresa del Tuy.

El abordaje en el circuito Santa Epifanía beneficiará directamente a los sectores Urbanización Mibelly, Morocopito, La Tortuga, Santa Bárbara de la Tortuga, Simón Bolívar, Las Campanitas, Santa Eduvigis, Los Mamones, barrio La Cruz, José Gregorio Hernández, escuela de la Tortuga, escuela de la Cruz, Policía Municipal de la Tortuga, Centro de Diagnóstico Integral Mopia III, Inavi, La Fundación y Brisas de Inavi.

Gracias al abordaje integral de la estatal eléctrica, 8.157 usuarios residenciales y comerciales contarán con un suministro eléctrico más estable.

Finalmente, en el estado Yaracuy se ejecutará mantenimiento a las líneas de distribución de los municipios Urachiche, Peña y Páez, favoreciendo a las familias de las parroquias Urachiche, Taritagua, Buria y Sabana de Parra.

