Corpoelec despliega este plan en todo el país: conozca de qué trata

Desplegaron el Plan Nacional de Control de Vegetación en los 23 estados del país, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La información la dio a conocer la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en nota de prensa, donde precisó que las labores se realizarán entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

Explicó que con estas labores las cuadrillas de Programación y Control de Vegetación minimizan riesgos operativos y aseguran la operatividad de equipos asociados al proceso de distribución y transmisión de energía, contribuyendo a la estabilidad del servicio eléctrico para las comunidades.

Además, son esenciales para prevenir el crecimiento de maleza que pueda interferir con la eficiencia de la infraestructura eléctrica.