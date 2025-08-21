Electricidad

Corpoelec despliega este plan en todo el país: conozca de qué trata

Se realizará entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde

Por Genesis Carrillo
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 11:07 pm

Desplegaron el Plan Nacional de Control de Vegetación en los 23 estados del país, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

La información la dio a conocer la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en nota de prensa, donde precisó que las labores se realizarán entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde. 

Explicó que con estas labores las cuadrillas de Programación y Control de Vegetación minimizan riesgos operativos y aseguran la operatividad de equipos asociados al proceso de distribución y transmisión de energía, contribuyendo a la estabilidad del servicio eléctrico para las comunidades.

Además, son esenciales para prevenir el crecimiento de maleza que pueda interferir con la eficiencia de la infraestructura eléctrica.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
México
Miami
belleza
Miércoles 20 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América