Llega otra madre venezolana separada de su hijo en EE.UU.: conozca su historia

Suscríbete a nuestros canales

En el último vuelo del Plan Vuelta a la Patria, regresó al país una madre venezolana que fue separada de su hijo en Estados Unidos (EE.UU.).

Se trata de una madre venezolana que regresó al país este miércoles 20 de agosto, en el vuelo 58 de la misión Plan Vuelta a la Patria, en el que arribaron un total de 110 venezolanos, directamente desde Texas, EE.UU.

Llega otra madre venezolana separada de su hijo en EE.UU.

Esta es la historia de una joven madre, quien fue separada de su hijo al ser detenida por las autoridades de migración estadounidenses.

Al arribar a Venezuela brindó unas declaraciones a Venezuela News, donde asegura que se siente "felíz de volver" al país, sin embargo, está triste por la separación de su hijo.

¿Cómo fue la separación de Marialex de su hijo?

Esta madre, identificada como Marialex García Álvarez, asegura que “me siento feliz de volver a mi país, tenía mucho tiempo sin venir, pero también triste porque aún no estoy con mi hijo”.

García relata que al momento de ser detenida, su hijo de tan sólo 5 meses de edad estaba en los brazos de su padre, quien asegura esta madre venezolana, pudo escapar de las autoridades.

García hace énfasis en su preocupación de que detengan al padre de su hijo, porque "si lo agarran a él, lo detienen junto al bebé".

Aunque quiso esperar para volver junto a su pequeño, García destaca que el proceso "demoraba un aproximado de 5 a 6 meses".

Adicionalmente, resalta que "la verdad no es fácil estar encerrada allá", agrega que "hubiese podido esperar los 6 meses, pero en las condiciones que nos tratan", es muy difícil.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube