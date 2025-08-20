Llega un nuevo vuelo con repatriados desde Texas este 20 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de repatriados llegó este 20 de agosto en el vuelo 58 procedente de Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades nacionales, el avión que aterrizó en horas de la tarde trajo a 110 migrantes.

Llega un nuevo vuelo con repatriados desde Texas

102 hombres y ocho mujeres llegaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira, cita una NDP.

El recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria el pasado mes de febrero de 2025, más de 10 mil connacionales han regresado al país.

El pasado 15 de agosto, arribó un avión con migrantes provenientes de Texas, Estados Unidos (EEUU).

En este nuevo viaje retornaron 158 connacionales: 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y siete niñas.

