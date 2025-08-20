Asamblea Nacional debatirá allanamiento a la inmunidad parlamentaria a este diputado: aquí la orden del día

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional de Venezuela convoca una sesión extraordinaria este miércoles 20 de agosto a las 11:00 a. m. para discutir tres puntos clave del orden del día.

Según información oficial compartida por la Asamblea Nacional, uno de los temas centrales será la solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria a un diputado principal del cuerpo legislativo.

AN: inmunidad parlamentaria figura como segundo punto en la agenda legislativa

Los diputados evaluarán la petición del Tribunal Supremo de Justicia para autorizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Julio Cesar Torres Molina. El objetivo es permitir el avance de un proceso judicial en curso.

Además, el debate se realizará conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución y el artículo 25 del reglamento interior y de debates del parlamento.

Por lo tanto, la sesión extraordinaria no solo abordará este tema, sino que también incluirá discusiones sobre soberanía nacional y designaciones judiciales.

El primer punto contempla un acuerdo en defensa del territorio, las instituciones y la paz. El tercero se enfoca en la conformación de la comisión preliminar para el comité de postulaciones judiciales.

Julio César Torres Molina enfrenta solicitud de allanamiento de inmunidad

El diputado por el estado Mérida, Julio César Torres Molina, figura como el parlamentario involucrado en la solicitud judicial.

Torres Molina fue electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y según la ficha compartida por la Asambla Nacional integra la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas.

También participa en el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Alemania. Su trayectoria legislativa incluye temas vinculados al poder comunal y relaciones bilaterales.

En consecuencia, el debate sobre su inmunidad parlamentaria podría marcar un precedente en el manejo de casos judiciales dentro del hemiciclo.

Asamblea Nacional define ruta para nuevas designaciones judiciales

Durante la sesión, los diputados también nombrarán a los integrantes de la comisión preliminar que preparará el comité de postulaciones judiciales.

Este paso se realiza conforme al artículo 270 de la Constitución y al artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional busca avanzar en la renovación de instancias judiciales, mientras atiende solicitudes del máximo tribunal del país.

Con esta agenda, el parlamento venezolano enfrenta una jornada decisiva que podría impactar tanto en el ámbito legislativo como en el institucional.

