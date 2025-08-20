Servicios

Corpoelec refuerza seguridad eléctrica: ejecutan labores en cinco subestaciones 

La Corporación Eléctrica Nacional reveló los detalles

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:37 am

Como parte de las acciones preventivas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, la Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) ejecutó labores de control de vegetación.

De acuerdo con el reporte oficial de Corpoelec, las acciones se llevaron a cabo en cinco subestaciones eléctricas del estado Miranda.

Corpoelec refuerza seguridad eléctrica

Las acciones incluyeron el desmalezamiento y poda de vegetación en un área de 36.700 hectáreas, acciones que minimizan riesgos operativos en las instalaciones.

Estas maniobras se realizaron en las subestaciones Diego Losada y Santa Teresa (municipio Independencia), Guaicaipuro (municipio Cristóbal Rojas), El Sitio (municipio Paz Castillo) y Guairita (municipio Plaza), fortaleciendo la transmisión eléctrica en zonas clave del eje Valles del Tuy y Guarenas–Guatire.

Recientemente, Corpoelec instaló 44 nuevos transformadores en 14 municipios del estado Miranda, para beneficiar a más de 3 mil 400 usuarios.

Los equipos, con capacidades entre 15 y 100 kVA, fueron desplegados en respuesta a solicitudes registradas en la Línea VenApp por habitantes de las parroquias El Guapo, Mamporal, Río Chico, Higuerote, Ocumare del Tuy, Cartanal, Cúa, Santa Lucía, Los Teques, Carrizal, Guarenas y Guatire, entre otras.

La instalación de estos transformadores fortalece la distribución eléctrica en los circuitos El Clavo, Hospital, La Laguna, Buche, San Basilio, Soapire, Tacata, El Palmar, Eleggua, Carrizal y Barbecho, mejorando la calidad del servicio en zonas residenciales y comerciales.

También puede visitar nuestra sección:  Nacionales 

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
Internacionales
México
Miami
Estados Unidos
Miércoles 20 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América