Corpoelec refuerza seguridad eléctrica: ejecutan labores en cinco subestaciones 

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de las acciones preventivas para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, la Corporación Eléctrica Nacional (Copoelec) ejecutó labores de control de vegetación.

De acuerdo con el reporte oficial de Corpoelec, las acciones se llevaron a cabo en cinco subestaciones eléctricas del estado Miranda.

Corpoelec refuerza seguridad eléctrica

Las acciones incluyeron el desmalezamiento y poda de vegetación en un área de 36.700 hectáreas, acciones que minimizan riesgos operativos en las instalaciones.

Estas maniobras se realizaron en las subestaciones Diego Losada y Santa Teresa (municipio Independencia), Guaicaipuro (municipio Cristóbal Rojas), El Sitio (municipio Paz Castillo) y Guairita (municipio Plaza), fortaleciendo la transmisión eléctrica en zonas clave del eje Valles del Tuy y Guarenas–Guatire.

Recientemente, Corpoelec instaló 44 nuevos transformadores en 14 municipios del estado Miranda, para beneficiar a más de 3 mil 400 usuarios.

Los equipos, con capacidades entre 15 y 100 kVA, fueron desplegados en respuesta a solicitudes registradas en la Línea VenApp por habitantes de las parroquias El Guapo, Mamporal, Río Chico, Higuerote, Ocumare del Tuy, Cartanal, Cúa, Santa Lucía, Los Teques, Carrizal, Guarenas y Guatire, entre otras.

La instalación de estos transformadores fortalece la distribución eléctrica en los circuitos El Clavo, Hospital, La Laguna, Buche, San Basilio, Soapire, Tacata, El Palmar, Eleggua, Carrizal y Barbecho, mejorando la calidad del servicio en zonas residenciales y comerciales.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube