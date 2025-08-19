Operativos para el pago de facturas Corpoelec: atención del 19 al 23 de agosto

La clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará desde este martes 19 hasta el sábado 23 de agosto de 2025.
Con el propósito de facilitar el pago oportuno del servicio eléctrico, atenderá en 14 municipios del estado Táchira.
¿Cómo serán los operativos de Corpoelec?
El despliegue se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de pagar sus facturas mediante puntos de venta, recibir notificación de deuda, actualizar datos, registrarse como nuevos usuarios y resolver inquietudes relacionadas con el servicio eléctrico.
Los puntos de atención estarán ubicados en:
Martes 19 de agosto
García de Hevia, Córdoba, Bolívar, Pedro María Ureña, Jáuregui, Francisco de Miranda, Ayacucho, San Cristóbal, Libertad, Panamericano, Rafael Urdaneta, Junín, Cárdenas.
Miércoles 20 de agosto
García de Hevia, Córdoba, Pedro María Ureña, Francisco de Miranda, Ayacucho, San Cristóbal, Panamericano, Libertad, Rafael Urdaneta, Junín, Cárdenas.
Jueves 21 de agosto
García de Hevia, Córdoba, Bolívar, Pedro María Ureña, Jáuregui, Libertador, Ayacucho, San Cristóbal, Panamericano, Libertad, Rafael Urdaneta, Junín, Cárdenas.
Viernes 22 de agosto
García de Hevia, Córdoba, Uribante, Pedro María Ureña, Sucre, Ayacucho, San Cristóbal, Panamericano, Libertad, Rafael Urdaneta, Junín, Cárdenas.
Sábado 23 de agosto
García de Hevia, Junín.
Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.
