Corpoelec ofrecerá atención especial hasta el 22 de agosto en estas ubicaciones 

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará hasta el viernes 22 de agosto de 2025, como parte de las Jornadas Integrales de Atención al Usuario.

De acuerdo con el reporte oficial de Corpoelec, los servicios se ofrecerán en los municipios Sucre y Santiago Mariño del estado Aragua.

¿Cómo será la atención especial de Corpoelec?

El despliegue, que se desarrollará entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde, permitirá a los usuarios realizar actualización de datos, notificación de deuda, recepción de reclamos, verificación de conexiones, asesoría sobre el uso de la Banca en Línea y pago de facturas mediante puntos de venta autorizados.

Los puntos de atención estarán ubicados en:

Municipio Sucre: Banco Nacional de Crédito (BNC), Centro Comercial La Pirámide, Cagua.

Banco Nacional de Crédito (BNC), Centro Comercial La Pirámide, Cagua. Municipio Santiago Mariño: Banco Nacional de Crédito (BNC), Calle Mariño, cruce con calle Peñalver, Centro Comercial Mariño Plaza Parroquia, Turmero.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

Entre los meses de mayo y julio, la Corporación Eléctrica Nacional brindó atención directa a más de 50 mil usuarios comerciales y residenciales a través de los Centros Integrales de Atención al Usuario (CIAU) y jornadas integrales desplegadas en diversas comunidades del estado Aragua.

El abordaje se concentró en los municipios Girardot (Casa Comunal Guasimal), Libertador, Francisco Linares Alcántara, Sucre, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, José Ángel Lamas, Zamora, José Rafael Revenga, José Félix Ribas y Santos Michelena.

También se habilitaron puntos de atención en entidades bancarias como el Centro Comercial La Pirámide en Cagua y el Centro Comercial Mariño en Turmero, entre otras localidades.

