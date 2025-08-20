Clima

Zonas nubladas con lluvias: pronóstico del Inameh este 20 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología también informó sobre la onda tropical N.° 28 en el oriente de Venezuela.

Por Jheilyn Cermeño
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:20 am

Este 20 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que en horas de la mañana estima cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, habrá zonas nubladas con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, este de La Guaira, norte de Carabobo, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira y Zulia.

Además, alertó que la onda tropical N.° 28 se encuentra sobre el oriente de Venezuela.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh prevé desarrollo nuboso acompañado de lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales en zonas de Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la Gran Caracas?

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera nubosidad parcial con lluvias o lloviznas dispersas en partes de Miranda y este de La Guaira. A partir del mediodía, se esperan zonas nubladas con precipitaciones dispersas.

