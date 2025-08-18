El fenómeno que incrementará el calor en Venezuela desde el 20 de agosto: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 20 de agosto, Venezuela sufrirá un fenómeno que incrementará el calor en el país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) compartió los detalles a través de sus redes sociales.

¿De qué trata el fenómeno que incrementará el calor en Venezuela desde el 20 de agosto?

Según el Inameh, se registrará un período de máxima exposición al sol, un fenómeno conocido como declinación solar, hasta el próximo 22 de septiembre.

Los rayos del sol incidirán de forma casi perpendicular sobre el territorio nacional, lo que generará un incremento progresivo de las temperaturas.

De igual modo, aclaró que esta exposición solar no tiene nada que ver con las olas de calor o los llamados domos de calor.

Este lunes 18 de agosto, la declinación solar incide en Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, dijo el Inameh.

Recomendaciones para protegerse del calor

Beber abundante agua a lo largo del día, evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y azucaradas.

Utilizar protector solar.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Proteger la cabeza con sombreros, gorras o paraguas.

Debe estar atento a los síntomas de golpe de calor como mareos, náuseas, dolor de cabeza y confusión.

Las autoridades hacen un llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud; es fundamental seguir las recomendaciones y mantenerse informado sobre las condiciones climáticas.

