¿Se esperan lluvias para las próximas horas? Esto pronostica el Inameh 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología compartió su pronóstico para las próximas horas en Venezuela.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 07:53 am

Para este lunes 18 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima nubosidad con lluvias en varias regiones de Venezuela. 

En tal sentido, el Inameh señaló que en horas de la mañana se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional, y lluvias o chubascos.

De acuerdo con el pronóstico, al este de Apure y Barinas, Amazonas y en el lago de Maracaibo.

De igual modo, en su pronóstico general, el Inameh informó que se aprecia cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del territorio nacional.

Además, persisten mantos nubosos acompañados de células convectivas de rápida evolución, generando lluvias o chubascos con actividad eléctrica ocasional en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui, este de Guárico, Gran Caracas, Apure, Los Andes y sur de Lago de Maracaibo.

¿Cuál es el pronóstico de la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche se espera incremento de la cobertura nubosa, con formación de núcleos convectivos, asociados a precipitaciones de intensidad y actividad tormentosa en buena parte del país.

Según el Inameh, con mayor intensidad en Amazonas, Bolívar, Oriente, Llanos Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

