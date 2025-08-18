¡Impresionante!: así estuvo el Pico Espejo este domingo 17 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En un video difundido en las redes sociales la estación Pico Espejo del Teleférico Mukumbarí en Mérida se vistió de blanco, este domingo 17 de agosto.

Este espectáculo dejó a habitantes y visitantes maravillados por el fenómeno natural que siempre sucede en esta época del año.

De acuerdo al clip,se pudo apreciar la nevada que cubrió hasta el Páramo de La Culata.a estación

Es de resaltar que, las nevadas en los Picos de Mérida son comunes entre junio y octubre, época en la que las bajas temperaturas y las precipitaciones favorecen este fenómeno.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube