Mérida

¡Impresionante!: así estuvo el Pico Espejo este domingo 17 de agosto

Por Yasmely Saltos
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 11:24 pm
¡Impresionante!: así estuvo el Pico Espejo este domingo 17 de agosto
Cortesía

En un video difundido en las redes sociales la estación Pico Espejo del Teleférico Mukumbarí en Mérida se vistió de blanco, este domingo 17 de agosto.

Este espectáculo dejó  a habitantes y visitantes maravillados por el fenómeno natural que siempre sucede en esta época del año.

De acuerdo al clip,se pudo apreciar  la nevada que cubrió hasta el Páramo de La Culata.a estación 

Es de resaltar que, las nevadas en los Picos de Mérida son comunes entre junio y octubre, época en la que las bajas temperaturas y las precipitaciones favorecen este fenómeno.

 

