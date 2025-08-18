Maduro

En video: Gobierno venezolano propone una campaña para salvar a la humanidad

Por Yasmely Saltos
Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 09:31 pm
Este domingo, el presidente Nicolás Maduro propuso una campaña para salvar a la humanidad y disminuir el uso de los celulares, computadoras y tablet cuando las personas se encuentren en una reunión familiar, con amigos o de trabajo.

En un video publicado en su red social Instagram, el jefe de Estado aseveró que es una "batalla" que se debe dar para reunir a las familias y converjan  la unión, la armonía y reconciliación entre sus seres queridos, ya que se ha demostrado que las personas asisten a un evento y duran más revisando el móvil que conversando con sus seres queridos.

"Es una batalla, y a veces parece que fuera una exageración y no lo es", acotó.

"Cuando entren a una reunión familiar decomisen los celulares y déjenlos fuera de la casa para que puedan compartir, abrazarse, sonreír, la vida es muy corta", subrayó el mandatario. 

De igual manera, aseguró que prefiere más educación en las aulas y menos pantallas a fin de inculcar más valores a los jóvenes. 

 

 

 

Domingo 17 de Agosto - 2025
VENEZUELA
