Grupo de Amigos en Defensa de la ONU rechazan acciones de EEUU contra Venezuela: "Son falsas acusaciones"

El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un nuevo comunicado rechazando de forma enérgica las recientes acciones de Estados Unidos contra Venezuela.

El grupo, que reúne a 18 países, defiende el derecho internacional sobre la nación venezolana y expresa su profunda preocupación ante las últimas acciones tomadas, según informó el ministro de Relaciones Exteriores Yvan Gil.

¿Qué dice el comunicado del Grupo Amigos en Defensa de la Carta de la ONU?

Los países miembros consideran que las medidas de Estados Unidos violan la soberanía de Venezuela. También crean tensión en la región.

El grupo pide a la comunidad internacional que respete los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Así como repudian "los intentos del gobierno de EE.UU. de fabricar una narrativa dirigida a promover políticas de cambio de régimen en Venezuela".

Preocupación ante las acciones militares de EEUU

Uno de los puntos del comunicado también subraya la preocupación por la anunciada intención por parte de EEUU de iniciar una movilización militar en los países de América Latina.

Ante ello, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas reafirma su compromiso y apoyo con el gobierno venezolano y exhorta a todos los miembros de la ONU para que se ajusten a los principios consagrados de la organización.

La Carta de las Naciones Unidas establece principios fundamentales, entre ellos:

Los países deben respetar la soberanía e independencia de cada nación.

También prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.

En este sentido, el Grupo de Amigos defiende estos principios. Su objetivo es evitar conflictos y promover la diplomacia.

