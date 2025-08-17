Río Orinoco sube su nivel: conozca cuántos centímetros le falta para entrar en alerta roja

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 16 de agosto, el río Orinoco subió su nivel por encima de la cota registrada ayer en la estación hidrométrica para ubicarse en 17 metros con 98 centímetros sobre el nivel del mar (m.s.n.m).

De acuerdo a los reportes, está a 2 cm de llegar a alerta roja en Ciudad Bolívar, del estado Bolívar.

El agua comenzó a anegar al mirador Angostura, así como también parte de sus caminerías y toda la calle Venezuela.

Hay filtraciones a través de las alcantarillas y caminerías del paseo Orinoco por donde también colapsa el agua, reseñó Radio Fe y Alegría Noticias.

Otro de los sectores con afectaciones a causa de la crecida del río Orinoco es La Alameda.

De igual manera, cerraron el paso por la Capitanía del puerto por la gran cantidad de agua que entró a la zona.

Los organismos de seguridad se desplegaron a lo largo y ancho del Paseo Orinoco, por las comunidades y sectores con afectaciones.

Hace menos de un mes el ingeniero civil y consultor urbanista, Simón Yegres, advirtió que este año el nivel del río Orinoco podría superar al de 2018, cuando una crecida histórica de 54,28 metros afectó a más de 60 mil personas en varios estados del país.

