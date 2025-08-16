¡Luto en Zulia! Fallece diputada indígena del Psuv: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La diputada a la Asamblea Nacional 2020 por el Bloque de la Patria y presidenta del Parlamento Indígena de América-Capítulo Venezuela en 2020, Yosmary Fernández falleció, este sábado 16 de agosto, en el municipio Guajira, parroquia Sinamaica, estado Zulia.

La parlamentaria fue reconocida como una de las voces más influyentes del pueblo wayuu dentro del Poder Legislativo.

Autoridades confirman el fallecimiento

La noticia fue confirmada por la alcaldesa de Guajira, María Elena Beltrán Castillo, a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresó sus condolencias a familiares, allegados y amigos de la diputada.

“Una destacada legisladora wayuu que desde muy joven se comprometió con el trabajo socialista y revolucionario para la construcción de la nueva Guajira”, expresó Beltrán.

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, lamentó la partida física de Fernández y destacó su aporte a la defensa de los derechos del pueblo wayuu.

"Lamento profundamente la partida física de una hermana, mujer, joven y lideresa del pueblo Wayuu, hija de la Guajira, quien con su ímpetu luchó incansablemente por la reivindicación de los derechos, la organización y las conquistas sociales de la Revolución Bolivariana. Acompañamos con un abrazo fraterno a su familia ante esta irreparable partida. Descansa en paz, hermana Yosmary Fernández. Maleiwa te recibe.¡Hasta la victoria siempre!"., escribió en su cuenta de Instagram.

Trayectoria de Yosmary Fernández

Fernández era ampliamente reconocida como lideresa indígena y fue considerada una de las principales representantes del pueblo wayuu dentro del Parlamento venezolano.

Su labor estuvo centrada en la defensa de los derechos indígenas, la organización comunitaria y la participación política de las comunidades originarias en la región zuliana.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la causa del fallecimiento de la diputada.

La noticia ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde diferentes líderes políticos, comunitarios y ciudadanos han expresado mensajes de solidaridad con su familia y con el pueblo wayuu.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube