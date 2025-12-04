Comunicado

Copa Airlines suspende sus vuelos a Caracas en estas dos fechas

Por Selene Rivera
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 11:10 pm
Foto: Referencial

La aerolínea panameña Copa Airlines suspendió sus vuelos de forma preventiva desde y hacia Caracas para dos fechas.

A través de sus redes sociales, la aerolíne internacional difundió un comunicado en el que brinda detalles sobre el motivo de la suspensión.

De acuerdo con el comunicado de la aerolínea, los vuelos afectados son los pautados para el 4 y el 5 de diciembre del año en curso.

Asimismo, señala que la suspensión de estos vuelos se dede a "intermitencias en una señal de navegación" que reportaron los pilotos este 3 de diciembre.

En este sentido, Copa Airlines indica que "se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025".

¿Qué hacer con el boleto?

Al respecto, la aerolínea indica que ante las molestias causadas a los viajeros, ofrecen diversas opciones, entre ellas:

  • Un cambio de fecha sin cargos por modificación
  • Reembolso de su boleto. Puede gestionar su solicitud en www.copa.com

Resalta que ambas opciones pueden gestionarse en los centros de atención de Copa Airlines y destaca que "la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad".

Foto: Captura de pantalla

