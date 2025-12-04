Copa Airlines suspende sus vuelos a Caracas en estas dos fechas

La aerolínea panameña Copa Airlines suspendió sus vuelos de forma preventiva desde y hacia Caracas para dos fechas.
A través de sus redes sociales, la aerolíne internacional difundió un comunicado en el que brinda detalles sobre el motivo de la suspensión.
Copa Airlines suspende vuelos a Caracas
De acuerdo con el comunicado de la aerolínea, los vuelos afectados son los pautados para el 4 y el 5 de diciembre del año en curso.
Asimismo, señala que la suspensión de estos vuelos se dede a "intermitencias en una señal de navegación" que reportaron los pilotos este 3 de diciembre.
En este sentido, Copa Airlines indica que "se suspenden de forma preventiva los vuelos desde y hacia Caracas el 4 y 5 de diciembre de 2025".
¿Qué hacer con el boleto?
Al respecto, la aerolínea indica que ante las molestias causadas a los viajeros, ofrecen diversas opciones, entre ellas:
- Un cambio de fecha sin cargos por modificación
- Reembolso de su boleto. Puede gestionar su solicitud en www.copa.com
Resalta que ambas opciones pueden gestionarse en los centros de atención de Copa Airlines y destaca que "la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación es nuestra máxima prioridad".
