Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de la LVBP este 4 de noviembre: Bravos asalta el liderato de la tabla

Magallanes y Lara lograron triunfos clave, mientras que las Águilas del Zulia bajaron al quinto lugar 

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 11:31 pm

En una nueva jornada de la octava semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), la clasificación se encuentra cada vez más reñidas, con unos Bravos de Margarita que momentáneamente lideran la tabla al encontrarse medio juego por encima de los Tigres de Aragua, que derrotaron a los Leones del Caracas.

Los bengalíes hundieron más a la novena capitalina luego de derrotarlos 8 carreras por 3 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Por su parte, los Navegantes del Magallanes dividieron en la serie frente a Caribes de Anzoátegui al dejarlos en el terreno en el décimo episodio 8-7.

Mientras tanto, los Bravos de Margarita le propinaron la séptima derrota consecutiva a las Águilas del Zulia 8 rayitas por 6 en tierras margariteñas. Cardenales de Lara derrotaron a los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario 6-5.

Así quedó la tabla de posiciones

Encuentros para este jueves

  • Águilas vs. Tiburones: 6:30 PM/ Estadio Jorge Luis García Carneiro.
  • Tigres vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
  • Caribes vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.
  • Cardenales vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Nueva York
belleza
Estados Unidos
turismo
Miércoles 03 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América