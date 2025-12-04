El gran reto de Carlos Alcaraz en 2026: el tenista español confirma su objetivo principal

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz ha completado un año histórico que lo vio ganar dos de los cuatro Grand Slam y sumar 80 victorias. Aunque una lesión de isquiotibiales le impidió disputar la Copa Davis, el murciano ya está recuperado y enfocado en la próxima temporada, que arrancará con el Open de Australia.

El trofeo que falta en su vitrina

A pesar de su éxito en superficies rápidas, incluyendo victorias en Tokio y el US Open, además de ser finalista en las ATP Finals, el Abierto de Australia es el único Grand Slam que aún no ha conquistado. Alcaraz nunca ha logrado superar los cuartos de final en Melbourne.

En declaraciones recogidas por la web del Abierto de Australia, el tenista de El Palmar fue claro sobre sus aspiraciones para la nueva temporada.

"Lo más importante para mí son los Grand Slams, intentar ganar todos los que pueda. Esa es mi principal meta. Creo que Australia será genial. Es mi principal objetivo, sinceramente".

El Grand Slam

Alcaraz no solo ve el torneo de Melbourne como una meta inmediata, sino como parte de un objetivo más grande: un ambicioso Grand Slam de carrera, e incluso la posibilidad de ganarlos todos en un mismo año.

"Cuando empiezo la pretemporada y pienso en qué quiero mejorar y qué quiero lograr, el Open de Australia está ahí. Es el primer o segundo torneo del año, y siempre ha sido una gran meta completar el Grand Slam en mi carrera, incluso ganar los cuatro en el mismo año. Lo quiero lograr este próximo año, pero si no, en dos o tres temporadas".

