¡Imparables! La Vinotinto femenina golea 6-0 a Perú y termina el año en el primer lugar de las eliminatorias

La Vinotinto dio un paso importante en el objetivo de clasificar a su primer Mundial luego de derrotar de manera contundente a la selección de Perú 6-0 en el estadio Metropolitano de Cabudare en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Con la brillante actuación de la oncena criolla, el combinado nacional se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos de 12 posibles, manteniéndose con un invicto histórico.

¿Cómo inició la lluvia de goles?

La capitana y referente del ataque, Deyna Castellanos, abrió el camino de la victoria al minuto 13. Posteriormente, Gabriela García amplió la ventaja para el 2-0 en el minuto 36. Antes del descanso, Bárbara Martínez selló el 3-0 con un gol de cabeza.

El poderío ofensivo continuó en la segunda mitad del partido. A los 48 minutos, Enyerliannys Higuera sumó el 4-0 y, apenas cuatro minutos después, en el 52, firmó su doblete para establecer el 5-0.

El marcador definitivo fue completado por Génesis Florez al minuto 85, quien solo tuvo que empujar el balón luego de recibir un pase filtrado al punto penal, culminando la jornada con el 6-0.

Primer lugar para las chamas

Con 8 unidades, Venezuela se consolida en el liderato de la Liga de Naciones Femenina. Por el contrario, la selección de Perú queda relegada al séptimo puesto.

El formato de la competición otorga dos cupos directos para la Copa del Mundo y dos plazas adicionales para el repechaje. La selección venezolana ha mostrado argumentos sólidos para finalizar entre las cuatro mejores.

La ruta eliminatoria continuará en los próximos meses. En abril, la Vinotinto deberá viajar para enfrentar a Colombia, para luego recibir a Argentina y Bolivia. La fase de grupos cerrará en junio con el enfrentamiento ante Uruguay.

