Wilson Álvarez desmiente rumores de secuestro: "Dejen de estar inventando"

El coach de pitcheo del equipo de béisbol Águilas del Zulia, Wilson Álvarez, desmintió la información que circulo recientemente en las redes y medios de comunicación, sobre un supuesto secuestro del cual había sido víctima.

Tras conocer sobre la información que fue publicada desde el domingo por medios de comunicación zulianos, Álvarez publicó un video este lunes para desmentir la versión del “secuestro express”.

Álvarez desmiente versiones sobre supuesto secuestro

El expelotero zuliano aclaró que la información difundida sobre el crimen es falsa y aseguró que, para el momento cuando grabó el video, estaba tranquilo.

En el audiovisual, Álvarez se mostró sano y salvo, junto su esposa, y aseguró que estaba en la isla de Margarita, en Nueva Esparta, a la espera del siguiente encuentro de la serie, en el cual el conjunto zuliano se enfrentará al equipo local, los Bravos.

Por medio de la publicación de Instagram, el coach envió el siguiente mensaje: “Saludos, mi gente. Para aclarar: están diciendo que tuve problemas en Maracaibo. No, todo bien, aquí estoy tranquilo en Margarita. Dejen de estar inventando”, expresó Álvarez.

Falsos señalamientos contra organismos de seguridad

De acuerdo con la versión falsa, que fue reseñada por distintos medios digitales, el exgrandeliga habría sido víctima de un secuestro, del cual fue liberado tras realizar un trato con los captores. Además, hubo señalamientos contra organismos de seguridad del estado, a los cuales se les acusaba como perpetradores del crimen.

Sin embargo, estas versiones quedaron desmentidas tras las declaraciones de Álvarez.

Desde el pasado martes, 25 de noviembre, durante el primer encuentro entre Águilas y Tiburones, ya circulaba la información del supuesto incidente, a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, señaló el medio Noticia al Día.

