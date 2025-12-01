Engañó a más de 50 personas con falsas instalaciones de internet: este era su modo de estafa 

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer que logró engañar a más de 50 personas con falsas instalaciones de internet quedó detenida.

El arresto lo efectuaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Al respecto, agentes de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, lograron la detención de María Gabriela Medina Ferrer (27).

De acuerdo con el reporte de Douglas Rico, directo del Cicpc, está señalada de cometer estafa masiva.

La mujer se encargaba de ofrecer falsos planes de instalación de internet por fibra óptica.

Rico precisó que Medina Ferrer fue capturada en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, y es investigada por lucrarse ilícitamente.

Las pesquisas de la policía científica se iniciaron tras denuncias por más de 50 víctimas.

En ese contexto, las investigaciones realizadas arrojaron que María Gabriela se valió de haber trabajado en una empresa de instalaciones de fibra óptica reconocida para ofrecer planes y servicios de esta índole, donde realizó diversas negociaciones y obtuvo un lucro ilícito.

La detenida quedó puesta a la orden del Ministerio Público.

