Confiesa su participación en ataques extorsivos: cae venezolano con explosivos, armas y drogas

Un joven venezolano, de 22 años de edad, admitió su participación en dos atentados contra una vivienda, tras ser capturado con un artefacto explosivo entre sus pertenencias.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al sospechoso, a quien señalaron como un presunto extorsionador, en el cruce de los jirones Huancavelica y Acomayo, en el Cercado de Lima.

El venezolano quedó identificado como Yorwin Alexander Rivero Bolívar, a quien le incautaron el explosivo, municiones, drogas, mensajes extorsivos, un teléfono celular y una motocicleta lineal.

Venezolano confiesa su responsabilidad en atentados

El venezolano estaría involucrado en dos atentados contra la vivienda de una mujer de 56 años también en el Cercado de Lima.

De acuerdo con el reporte de El Dominical de Panamericana, la víctima proporcionó videos, los cuales quedaron en manos de la policía para su respectivo análisis.

Funcionarios de inteligencia señalaron que uno de los implicados usaba una motocicleta con la misma placa encontrada en posesión del intervenido.

Según las investigaciones, el sujeto pertenecería a la organización criminal “Los M”, supuestamente vinculada con organizaciones criminales transnacionales, y estaría relacionado con extorsiones a empresarios de la zona conocida como Las Malvinas.

Banda liderada por el "Gocho"

Durante la intervención, el detenido manifestó que trabaja para una organización criminal integrada por ciudadanos extranjeros, cuyo líder sería un sujeto identificado como “Gocho”.

La comisaría PNP Conde de la Vega puso al detenido a disposición de la División especializada para continuar con las diligencias respectivas de ley.

