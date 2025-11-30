“Luchó durante 45 años por su inocencia”: otorgan indemnización multimillonaria por condena injusta contra un hombre

Suscríbete a nuestros canales

La familia de Darryl Boyd, un ciudadano estadounidense quien fue condenado de manera injusta por un crimen que no cometió, recibirá una compensación multimillonaria por el trágico final de su pariente.

Un jurado federal otorgó la suma de 80 millones de dólares al patrimonio de Boyd, indemnización que los abogados consideraron una de las mayores en un caso de condena injusta en EEUU.

Sin embargo, Mark Poloncarz, ejecutivo del condado Erie (NY), afirmó que apelará el fallo, debido a que considera que se trata de una compensación excesiva.

Nueva York apela la decisión del jurado

“Me siento mal por el señor Boyd, quien ya falleció, pero nosotros, los habitantes del condado Erie, tenemos que pagar las consecuencias”, declaró Poloncarz, de acuerdo con la reseña de CBS News. “No tenemos 80 millones de dólares esperando a ser pagados”, manifestó.

Boyd, quien falleció de cáncer a principios de este año, fue condenado injustamente cuando era un adolescente por el asesinato de William Crawford, ocurrido en 1976.

El joven era parte del grupo de adolescentes negros arrestados por ese caso, a veces llamado “los Cinco de Buffalo”.

Boyd pasó décadas en prisión antes de ser liberado en 1999, pero pasó otras dos décadas en libertad condicional antes de que un juez anulara su condena en 2021.

Tras ello, presentó una demanda en 2022, con la cual solicitaba una indemnización por daños y perjuicios; en la misma, alegaba que los investigadores de la policía de Buffalo y los fiscales del condado Erie no habían revelado más de una docena de pruebas contra otros sospechosos.

Asimismo, Boyd acusó a los investigadores de coaccionar a testigos para que dieran declaraciones falsas en su contra y dijo que los fiscales cometieron faltas de conducta en la sumatoria, debido a comentarios inapropiados o falsos en sus alegatos finales.

Luchó por su inocencia durante 45 años

El hombre pasó “45 años afirmando su inocencia y luchando por su libertad en relación con un delito que no cometió”, escribieron sus abogados en la demanda.

Ross Firsenbaum, abogado de WilmerHale, uno de los tres bufetes que representan el patrimonio de Boyd, afirmó que la libertad condicional fue igual de difícil para él porque sufría de trastorno de estrés postraumático (TEPT), ansiedad y otras dolencias.

Debido a la condena, el afectado presentó dificultades para conservar o conseguir empleo; debido a ello, comenzó a automedicarse y desarrolló una adicción a las sustancias.

Por otro lado, la condena de otro acusado, John Walker Jr., también fue anulada, en relación con el mismo caso. Un jurado le otorgó 28 millones de dólares a principios de este año.

Poloncarz afirmó que el condado también presentó una apelación contra esa indemnización. Adicionalmente, tanto Boyd como Walker resolvieron sus casos contra la ciudad de Buffalo por más de 4.5 millones de dólares cada uno.

Un tercer hombre condenado por el caso, Darren Gibson, fue liberado de prisión en 2008 y falleció un año después. Otro de los adolescentes fue absuelto en el juicio, y el quinto arrestado testificó contra los demás, aparentemente coaccionado, según expedientes del caso presentados por los abogados de Boyd, publicó ABC News.

