Más de 30 empresas extorsionadas en Aragua: van tres delincuentes capturados

Suscríbete a nuestros canales

Tres sujetos fueron detenidos por presuntamente estar vinculados con la extorsión de más de 30 empresas, ubicadas en el estado Aragua.

Así lo informó el director del organismo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde indicó que los aprehendidos fueron identificados como Every Antonio Rodríguez Gaviria (30), Jhon Jairo Márquez Vásquez (22) y Edwin Jesús Duarte Arévalo (55), quienes recibían bienes, títulos, beneficios, dinero y más, producto de las amenazas contra los empresarios.

“Los delincuentes, detenidos en San Vicente, estado Aragua, pertenecían a la banda de alta peligrosidad El Fliper o Los Negritos de San Vicente, quienes tenían como modus operandi intimidar y coaccionar a los comerciantes del sector San Vicente y zonas aledañas, mediante amenazas de muerte, efectuandoles disparos y arrojandoles artefactos explosivos a sus propiedades si no accedían a cancelarles mensual y anualmente en divisas americanas o algún otro beneficio económico”, indicó.

Durante la aprehensión, los funcionarios del Cicpc incautaron diversas divisas americanas, más de 50 mil bolívares en efectivo, dos cascos, prendas de vestir, seis teléfonos, varias motocicletas y un Ford Fiesta, año 2009, placas AA426IV.

“Cabe destacar que el automóvil es propiedad de la ex esposa de Edwin Duarte, quien fue también detenida por presentar una solicitud por aprovechamiento de cosas provenientes del delito”, acotó.

Por estos hechos, se identificó e individualizó a los demás integrantes de la banda, quienes quedaron identificados como Kenffersson Josué Sevilla Arteaga, (a) El Fliper; Giovanni Vicente Mosquera Serrano, (a) Viejo Viejo; requeridos por diversos delitos.

Además, con notificación roja ante Interpol, Ender Josué González Escalante,(a) El Menor; Jaime Emilio De Abreu González, (a) Jaimito o Jaime San Vicente, todos con órdenes de aprehensión por extorsión y terrorismo.

“Gracias a la articulación entre el Cicpc y el Ministerio Público, se esperan otras órdenes de aprehensiones y allanamientos que permitan la desarticulación de esta mafia que pretende atacar a los comerciantes que apuestan al perfecto avance de nuestro país”, dijo Rico.