Reportan trágico vuelco de autobús en la carretera centroccidental este 27 de noviembre: múltiples víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 27 de noviembre, en horas del mediodía, se reportó un accidente vial en la autopista Centroccidental.

Según medios locales, el hecho ocurrió uando un transporte colectivo volcó cerca del sector Zona Libre del municipio José Antonio Páez.

El aparatoso accidente dejó un saldo trágico de una mujer fallecida y al menos más de 20 personas lesionadas, informó Yaracuy Al Día.

¿Qué se conoce sobre el accidente?

La víctima fatal fue identificada como Yosmelvis Durán, de 25 años de edad.

Además, el siniestro dejó una mujer gravemente herida, Alicia Pérez, de 38 años, quien sufrió lesiones serias en la cabeza y las piernas. Posteriormente, fue trasladada de urgencia e ingresada al hospital central de San Felipe, donde recibe atención médica especializada.

La emergencia se desató cuando el autobús, un Chevrolet Fanabus, perdió el control mientras realizaba un viaje privado con destino al municipio Urachiche.

Balance de heridos y traslados

Según fuentes consultadas, la cifra de personas lesionadas en el accidente supera las 20.

El resto de los heridos, que presentaban lesiones menos graves, fueron trasladados de manera inmediata a diferentes centros asistenciales del estado Yaracuy para su debida atención.

El colectivo siniestrado transportaba a un grupo de personas que se movilizaban desde el municipio Peña hacia Urachiche. Se confirmó que se trataba de un viaje de carácter privado, ya que los ocupantes del bus asistían como familiares de los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que participarían en un acto de juramentación en la última jurisdicción mencionada.

Operativo de ayuda y control

Equipos de entes de socorro y diversos organismos de seguridad, se encargan de atender la contingencia, estabilizar la zona y controlar el tráfico en esta importante arteria vial del centroccidente del país, mientras se realizan las experticias de rigor.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube