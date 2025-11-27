Empleada doméstica hurtó dólares de caja fuerte en Caracas: así usó el dinero

Suscríbete a nuestros canales

Una empleada doméstica que hurtó dólares de una caja fuerte en Caracas quedó detenida en las últimas horas.

La detenida está identificada como Keyla Carolina Tovar San (47).

El arresto se llevó a cabo en la avenida Simón Bolívar con calle Arvelo, Primera Vuelta del Atlántico, Artigas, parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas.

A través de sus redes sociales, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, reveló los detalles.

Rico señaló que las pesquisas determinaron que Tovar, quien prestaba servicios como empleada doméstica en una residencia de la parroquia San Bernardino, se aprovechó de la confianza otorgada por la víctima para sustraer una importante suma de dinero en efectivo, la cual se encontraba en una caja fuerte.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 51.ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.



Además, informó que los funcionarios del Cicpc colectaron como evidencias 700 dólares, una Bera BR 150 Runner, placas AJ8W20T, año 2025; una llave, una nevera, un colchón, un horno, un televisor, una cocina y un closet armable, los cuales obtuvo con el dinero sustraído.

