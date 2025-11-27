Rescate de una madre y su hija de una red de prostitución: así operaban los delincuentes en hoteles y yates de Miami

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 20 años y su hija fueron rescatadas tras un operativo que terminó con el arresto de varios delincuentes vinculados con una red de prostitución y tráfico humano en la ciudad de Miami-Dade.

La fiscal estatal, Katherine Fernández Rundle, junto a otras agencias, informó sobre el arresto de dos hombres, acusados por el delito de tráfico humano, debido a su presunta responsabilidad en actos de explotación sexual contra la víctima.

La obligaron a prostituirse durante ocho meses

Los sujetos obligaron a una joven de 20 años a prostituirse en un hotel de Miami Springs, detallaron las autoridades.

Los acusados quedaron identificados como Darrel Robertson y Eushunn Thomas, informó Telemundo.

Según las declaraciones de la fiscal, “la víctima de 20 años conoció a Robinson y Thomas en Dallas, Texas. Aunque al principio la relación parecía ser romántica, pronto cambió. La víctima fue obligada a participar en citas sexuales por dinero durante ocho meses. La llevaron a varias ciudades por todo el país”, dijo la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle.

Finalmente, la joven pudo escapar de sus captores, tras realizar una llamada al número de emergencia 911, por medio de una conexión de internet, en horas de la madrugada del 22 de noviembre.

La mujer realizó el llamado, desesperada, luego de que Robertson la golpeara por negarse a seguir con los actos sexuales por dinero.

Dejaban a la hija de la víctima en una guardería

Hace una semana, la víctima viajó a Miami con su hija de dos años; mientras ella era obligada a trabajar, Robinson llevaba a la niña a una guardería.

El tráfico humano es considerado una forma de esclavitud moderna. Según la investigación, la víctima era tratada como una mercancía y su agresor incluso llegó a marcarla con tatuajes.

Las autoridades indicaron que, si la víctima no cumplía la cuota de 1 mil dólares diarios o se negaba a tener sexo por dinero, Robertson la golpeaba.

También dijeron que le daban drogas para que pudiera mantenerse despierta toda la noche y atender a más clientes, añadió WPLG.

Desmantelan redes de explotación sexual

Por otra parte, la fiscal Katherine Fernandez Rundle, anunció el desmantelamiento de múltiples células de tráfico humano y el arresto de varios individuos acusados de someter a mujeres y menores a esquemas de explotación sexual severa.

En tal sentido, reveló que existen modalidades de tráfico "menos convencionales". En Miami Beach, la policía arrestó a Kutay Satiroglu, un operador de chárter de yates acusado de captar a una adolescente de 17 años.

Según las autoridades, el contacto de la joven con los criminales inició como una supuesta relación sentimental y una oferta de empleo como azafata náutica.

De forma paralela, el Departamento de Policía de Coral Gables desplegó la "Operación Sanctuary Shield", una maniobra encubierta diseñada para captar a proxenetas mediante sitios web de servicios de acompañantes.

La acción policial culminó con seis arrestos en un hotel de la localidad, entre ellos los de Franyelin Toledo y Jeanfrank Canizalez.

Las autoridades añadieron cargos por negligencia infantil contra los dos acusados tras descubrir a un menor de edad bajo su cuidado en condiciones de vida precarias, dentro de la residencia que compartían.

Fernandez Rundle recordó que Florida ocupa el tercer lugar en EEUU de reportes de trata de personas.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube