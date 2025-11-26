Venezolana detenida por millonaria estafa inmobiliaria: así captaban a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Una joven venezolana resultó detenida por sus presuntos vínculos con una red de estafas con falsos proyectos inmobiliarios, la cual dejó 122 personas afectadas.

Da implicada quedó identificada como Keylis Samahi Belfon Arismendi, su captura se realizó en Colombia, luego de que las autoridades la reconocieran como la presunta responsable de los fraudes realizados en República Dominicana, específicamente en las provincias La Romana y La Altagracia.

De acuerdo con el reporte de Diario Libre, la venezolana es la quinta mujer detenida por el caso.

Nueve detenidos por millonaria estafa

En el proceso penal figuran nueve imputados, entre estos, dos hombres identificados como el abogado Javier Ulloa Bueno y el canadiense Yves Alexandre Giroux.

Belfon Arismendi sería el líder de la organización, junto a la dominicana Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien también fue apresada en Colombia, el pasado mes de febrero.

Sobre la captura de la venezolana, el procurador fiscal de Antilavado e investigador del caso, Claudio Cordero, dijo que su captura se dio por el esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público dominicano, el Departamento de Investigación de Lavados de Activos y Financiamiento Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo.

Keylis Samahi Belfon Arismendi y Loany Lismeiry Ortiz Nova habrían adquirido propiedades de alto valor en República Dominicana, con el dinero que las víctimas depositaron en la cuenta principal de Novasco Real Estate SRL como pago por cada uno de los falsos proyectos.

Piden a Colombia extraditar a la venezolana

La cuenta bancaria era manejada por Ortiz Nova, quien posteriormente retiró el dinero y lo colocó en una cuenta de Belfon Arismendi para adquirir los bienes muebles e inmuebles obtenidos con las ganancias de la actividad ilícita.

"De igual manera, la ciudadana venezolana se encargó de planificar la fuga de la Loany Ortiz, desde su salida de República Dominicana a Colombia, y al momento de los arrestos, el 7 de febrero de 2025, esconderse en Venezuela, antes de intentar huir por Cúcuta", agregó Cordero.

El procurador fiscal de Antilavado e investigador dijo que la Procuraduría facilitará el expediente a Colombia para el inicio de la extradición de la venezolana, quien deberá responder por el fraude con el cual se apoderó de más de 18 millones de dólares.

El Ministerio Pública señaló a los nueve detenidos de crear una estructura criminal dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios. Para ello, atraían a compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá y Europa, a través de RE/MAX, una empresa internacional reconocida por su credibilidad en este mercado.

