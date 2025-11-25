Detienen a adolescente de 16 años por violento abuso sexual contra adulta mayor de 87 años

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente de 16 años quedó aprehendido, por estar presuntamente incurso en los delitos de abuso sexual y violencia de género contra una adulta mayor.

La víctima, de 87 años, fue trasladada a un centro de salud con traumatismo múltiple y facial severo.



Fuentes policiales revelaron que el joven habría irrumpido en la vivienda de la octogenaria, portando un arma de fuego de fabricación rudimentaria.

El hecho se registró en la Comuna Socialista El Viñedo, ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Polianzoategui reveló que el adolescente y las evidencias fueron trasladados al CCP El Viñedo.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía, que continuará con el proceso legal pertinente.

La víctima fue trasladada hasta un centro de salud, donde fue diagnosticada por el galeno con traumatismo múltiple y facial severo, quedando bajo observación médica.

