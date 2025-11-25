Conductor imprudente ocasiona accidente de una familia venezolana en Houston: dos muertos y cinco heridos

Suscríbete a nuestros canales

Un siniestro vial que involucró tres vehículos dejó un saldo de dos fallecidos y cinco personas heridas. El hecho se registró en Houston, Texas.

Aparentemente, un auto chocó contra otro cuando uno de ellos transitaba en sentido contrario por la autopista.

Se conoció que las autoridades ya dieron inicio a las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas de la colisión.

¿Quiénes son las víctimas del accidente en Texas?

Hugo Valderrama Quintero (45 años), originario de Maracaibo, estado Zulia, iba junto a su familia, esposa y tres hijos, cuando fue embestido por un vehículo conducido por Wenser Carreo (31 años, residente de Washington), quien iba en la vía incorrecta.

Valderrama falleció al momento del impacto, mientras que Carreo perdió la vida cuando salió de su vehículo tras el primer choque y fue atropellado por un tercer coche.

Melissa Acurero, esposa de Valderrama sufrió heridas de consideración que, afortunadamente, no comprometen su vida.

En cuanto a los hijos, que se trata de tres menores de edad, resultaron con lesiones leves y, tras ser trasladados a un centro hospitalario, ya fueron dados de alta.

La investigación sigue en pie para determinar el porqué Carreo manejaba en sentido contrario.

En redes sociales circula una campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos fúnebres y hospitalarios de Valderrama y su familia.