Nueve delincuentes abatidos tras intervenciones legales: así se desarrollaron los hechos

Al menos nueve delincuentes resultaron abatidos en medio de dos operativos de los organismos de seguridad nacionales, en los estados Aragua y Guárico.

De acuerdo con los primeros reportes, seis hombres, aún por identificar, murieron durante una intervención legal realizada por funcionarios de la PNB, Cicpc, Guardia Nacional Bolivariana y autoridades del estado Aragua, en el municipio Francisco Linares de esa entidad.

El hecho se registró este lunes 24 de noviembre, en el sector Fundacoropo, detalló El Periodiquito.

Los funcionarios se trasladaron hasta la zona para realizar investigaciones acerca de una peligrosa organización delictiva, la cual opera en la población de Santa Rita.

Varios fallecidos tras el tiroteo

Se pudo conocer que los integrantes de la agrupación se dedican a delitos como la extorsión, cobro de vacunas, secuestros y homicidios.

La operación policial contó con más de 100 funcionarios, los cuales se desplegaron en el sector "Las Letras". En el sitio, un grupo de individuos arremetieron con arma de fuego contra los policías, quienes respondieron a la agresión.

Cuatro funcionarios resultaron heridos durante el intercambio de disparos, dos de la policía del estado y otros dos del Cicpc.

Uno de los lesionados quedó identificado como Wilfredo Rangel, primer oficial adscrito al Servicio de Investigación Penal de la Policía Bolivariana de Aragua. El mismo sufrió heridas como consecuencia de la explosión de una granada, detalló el medio local.

Intervención legal en Guárico

Por otro lado, en Valle de la Pascua, estado Guárico, tres delincuentes murieron durante una intervención legal, en el marco de la "Operación Zaraza, Tucupido".

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos a la REDI 3 Los Llanos y la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) 35 Guárico, se desplegaron este lunes para combatir a un grupo criminal.

De acuerdo con el medio local Notiexpres24 con el desmantelamiento de una red de individuos armados en el sector rural La Peña, municipio Leonardo Infante.

El Grupo Anti-Extorsión y Secuestro (GAES-34 Guárico) del Comando Nacional Antidrogas (CONAS) inició la operación tras el monitoreo de presuntos delincuentes en la zona.

Los agentes de la Unidad de Respuesta Rápida (URRA) de Combate Guárico IV avistaron a un grupo de ciudadanos, quienes serían integrantes de la banda de "El Fiebre".

Cuando notaron la presencia de las autoridades, los individuos abrieron fuego, por lo que se produjo un intercambio de disparos.

Como consecuencia del tiroteo murieron tres hombres, identificados como Kleiber José Castro Farios, Yosner Adrián Escalona Treno y Daikevin Gregorio Guirigay Godoy.

Incautan arsenal del grupo criminal

Las fuerzas de seguridad incautaron un arsenal compuesto por un fusil FAL, calibre 7.62x51mm, un fusil AK47, calibre 7.62x39mm, un fusil AR15, calibre 5.56x39mm, una pistola Taurus, calibre 9mm, y dos escopetas, calibre 20 y 16.

Asimismo, se decomisaron 45 cartuchos sin percutir de diversos calibres, ocho cargadores para armas de fuego, dos antenas de comunicación satelital tipo Starlink y un panel solar.

