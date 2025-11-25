Enviaba decenas de celulares robados hacia Hong Kong: así capturaron a un joven venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido por su vinculación con una red de exportación de celulares robados, con destino hacia Hong Kong.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía Occidente (Chile), el acusado sería responsable del envío de los dispositivos robados, en su mayoría de marca iPhone, entre los años de 2023 y lo que va de 2025.

El sujeto resultó detenido por funcionarios del grupo OS9 de la policía chilena (Carabineros). Las autoridades detallaron que el sujeto, con el objetivo de realizar los envíos sin ser detectado, el sujeto los hacía pasar como “partes o piezas de vehículos” o “repuestos Apple”. Además, recurrían a la empresa internacional FedEx.

Así operaba la red de robos del venezolano

La investigación estaba encabezada por Eduardo Baeza, fiscal jefe de Pudahuel. El persecutor instruyó el trabajo del Departamento OS9 de Carabineros, informó BioBioChile.

La captura del implicado se realizó durante la mañana del pasado viernes en la comuna de San Joaquín. Se pudo conocer que el presunto delincuente tenía en poder decenas de celulares y computadores portátiles “notebook”.

Por medio de las investigaciones, los agentes identificaron a más de 10 víctimas, cuyos dispositivos fueron robados en la vía pública en distintas comunas de la Región Metropolitana.

Robo de celulares en Londres

El control de detención del implicado se realizó este 22 de noviembre en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, el cual lo formalizó por contrabando reiterado y receptación, entre otros ilícitos.

Según un informe de la BBC, el pasado mes de octubre se ejecutó una operación policial en el Reino Unido ante el robo de teléfonos celulares. En ese contexto, se realizaron redadas a 28 propiedades, se detuvo a 18 sospechosos y se recuperaron 2.000 dispositivos.

La investigación se desencadenó a raíz de un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, ubicado por una víctima a la que le habían robado un celular iPhone.

Así se halló una caja también con destino a Hong Kong que contenía el teléfono robado y otros 894 dispositivos. Este rastreo fue el puntapié inicial para desbaratar una banda internacional de contrabandistas vinculados a la exportación de hasta el 40% de los teléfonos robados en Londres.

