Ofrecían servicios sexuales en una zona residencial de Miami: redada termina con 18 detenidos

Al menos 18 personas resultaron detenidas durante una operación contra el ejercicio de la prostitución, en una localidad de Miami, Florida (EEUU).

La operación encubierta de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO), en Pompano Beach, se realizó tras las constantes quejas de los vecinos, quienes alertaron sobre la actividad ilícita en su localidad.

Operación contra la prostitución en Miami

Agentes policiales, en colaboración con el Equipo de Supresión del Crimen de Pompano Beach, respondieron a las preocupaciones de los residentes, quienes manifestaron que habían presenciado actividad ilegal entre las calles Martin Luther King Boulevard y West Atlantic Boulevard.

Entre los 18 detenidos hay dos mujeres, quienes están acusadas de ofrecer o aceptar participar en actos ilícitos. El resto son 16 hombres, arrestados por solicitar o intentar comprar servicios sexuales.

Todos los sospechosos fueron puestos bajo custodia y enfrentan diversos cargos relacionados con el operativo.

Tres jóvenes detenidas por el mismo delito

Por otro lado, la semana pasada tres mujeres de origen cubano, dos de 25 años de edad y una de 20 años, resultaron detenidas por ejercer la prostitución.

De acuerdo con el reporte de América TeVe Miami, las órdenes de arresto, investigadores encubiertos de la Fuerza Especial contra el Tráfico Humano de la Oficina del fiscal estatal de Miami-Dade, junto a otros organismos de seguridad, detectaron la actividad el pasado mes de abril.

El día jueves 13, los funcionarios realizaron una llamada sobre un anuncio en internet, en el cual se mostraba una oferta de servicios sexuales.

Los funcionarios pautaron un encuentro con las acusadas en un hotel, al cual llegaron las acusadas, cerca de las 8:00 de la noche. Fue entonces cuando los agentes encubiertos preguntaron sobre sus servicios y los precios. Las mujeres respondieron que costaría entre 300 y 500 dólares.

Los oficiales entregaron el dinero y las mujeres comenzaron a desvestirse, acción que confirmó su participación en el delito de prostitución. Finalmente quedaron bajo arresto.

Las tres comparecieron ante un tribunal la semana pasada, el cual les impuso una fianza.

