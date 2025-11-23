Rescatan a menores de una red ilegal en la frontera: FANB revela detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lograron frustrar un grave caso de tráfico de personas en el estado Táchira.

El operativo resultó en el rescate de siete adolescentes que habían sido captadas por una red internacional con fines de explotación sexual infantil, informó Noticia058.

Según el medio, la intervención de las autoridades evitó que las menores fueran trasladadas fuera del país.

¿Qué se sabe del operativo?

La operación, llevada a cabo por efectivos de la FANB, específicamente adscritos a la 2CIA D-215, se realizó en el sector El Piñal del municipio Fernández Feo.

El éxito del rescate se debió a un trabajo de inteligencia y patrullaje. Los funcionarios procesaron información clave obtenida directamente de las redes sociales, en particular, de la plataforma Facebook. Esta información fue fundamental para rastrear los movimientos de la red.

¿Cuál era la ruta de la explotación?

Las jóvenes rescatadas fueron persuadidas y contactadas inicialmente en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Su destino final era ser trasladadas ilegalmente a la República de Colombia, donde serían sometidas a explotación.

La comisión de la FANB ubicó y aseguró a las siete adolescentes antes de que cruzaran la frontera.

Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación. El objetivo primordial de las autoridades es identificar a todos los responsables de esta red internacional y desarticular por completo la organización criminal.

