Transportaban mercancía de contrabando: esto hallaron en el vehículo de los detenidos

Efectivos militares lograron desarticular parte de la banda conocida como "Los Surtidores del Contrabando", durante un operativo llevado a cabo en el Puesto de Atención al Ciudadano (P.A.C.) Mirador.

De acuerdo con la información suministrada por la Guardia Nacional del estado Táchira, se logró la detención de dos individuos que, presuntamente, transportaban una gran cantidad de mercancía de contrabando oculta en un vehículo particular.

Detalles sobre la detención y la mercancía incautada

La aprehensión de estos dos ciudadanos se produjo tras la inspección de un carro marca Renault. En el interior del vehículo, los uniformados descubrieron un cargamento de productos de origen colombiano.

La mercancía, que viajaba de forma oculta para evadir los controles de aduanas, incluía:

204 pares de zapatos deportivos de distintas marcas y modelos.

46 chaquetas de diversas marcas.

124 gorras.

55 colonias con diferentes fragancias.

Una bicicleta rin 16.

El recorrido del contrabando

Según la información oficial, toda la mercancía incautada era de procedencia colombiana. Su ruta tenía un punto de inicio en la frontera y hasta la ciudad de Boconó, en el estado Trujillo.

Los dos hombres detenidos fueron identificados como miembros activos de la red criminal que se dedicaba activamente a la distribución de productos ilegales, afectando tanto a la economía formal como a la seguridad.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público (MP), que quedó a cargo de la actuación legal correspondiente.

