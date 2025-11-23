Insólita venganza de un policía: finge ser agente de ICE para intimidar a mujer que lo rechazó

Suscríbete a nuestros canales

Un sargento de la policía de Nueva York está acusado por fingir ser un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intimidar a una mujer, quien había rechazado sus insinuaciones románticas.

De acuerdo con el reporte de The New York Post, fuentes policiales identificaron al oficial implicado como Atickul Islam, de 29 años de edad.

El funcionario conoció a la mujer en línea y, tras ser rechazado por ella, desarrolló un plan para vengarse.

Amenazó a la mujer con enviar al ICE hasta su casa

El medio neoyorquino informó que Islam amenazó a la víctima mientras estaba fuera de servicio. El acusado le dijo a la mujer que era un “director de campo” de ICE y que enviaría agentes a su domicilio en Queens.

De acuerdo con la acusación formal, el sargento, quien también utilizaba el alias de James W. Anderson, presionó a la mujer y a su familia para que se presentaran en la oficina del ICE en Nueva York, antes del 15 de abril de este año.

Se desconoce el estatus migratorio de la víctima y sus allegados.

El caso quedó al descubierto cuando la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York recibió una denuncia por acoso y descubrió que el sargento había suplantado a un agente federal, detalló El Diario NY.

Libre bajo fianza

Islam, adscrito al Área de Servicio 3 en Brooklyn, quedó bajo arresto y enfrenta un cargo federal por suplantación de identidad de un funcionario de Estados Unidos.

El agente se declaró inocente durante su comparecencia y quedó en libertad bajo fianza personal de 25 mil dólares por orden de la jueza magistrada Taryn Merkl.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Rebecca Schuman pidió que se impusiera una orden de alejamiento, debido a que el acusado “sabe dónde vive la víctima”.

Si el oficial resulta culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión. Su próxima cita judicial está prevista para el 6 de enero.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube