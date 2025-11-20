Escapaba de restaurantes costosos sin pagar la cuenta: la falsa vida de lujo de una "influencer"

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, de 34 años de edad, resultó detenida tras múltiples denuncias por parte de restaurantes, quienes la señalaron como una presunta estafadora.

De acuerdo con los señalamientos que realizaron diversos locales de Nueva York, la mujer, quien vestía ropa de marca y se presentaba como influencer gastronómica de alto perfil, acumuló una lista de cenas en restaurantes gourmet que jamás pagó.

La sospechosa responde al nombre de Pei Chung, quien había sido detenida en seis ocasiones anteriores, todas por el delito de hurto de servicios, un delito que se aplica cuando una persona se niega a pagar por un bien o servicio recibido.

Visitó una larga lista de restaurantes

En este caso, la acusada habría ordenado abundantes platillos en restaurantes de renombre, de los cuales publicó fotos y elogios en Instagram. Sin embargo, tras consumir los alimentos, alegaba que no podía liquidar la cuenta.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, los incidentes iniciaron el 22 de octubre en Francie, un restaurante de Williamsburg, donde Chung habría consumido diversos platillos por un total de 188 dólares, antes de negarse a pagar.

De acuerdo con El Diario NY, las fechas y restaurantes donde Chung presuntamente repitió el patrón son:

- 27 de octubre: Peter Luger Steakhouse: $146.

- 6 de noviembre: Lavender Lake: $97.

- 7 de noviembre: Francie (segunda vez): $83.83.

- 11 de noviembre: Motorino Pizza: $135.

- 14 de noviembre: Misi: $100.

- 15 de noviembre: Sea, restaurante tailandés: $123.

En total, serían siete incidentes en menos de un mes. En al menos seis casos hubo arrestos inmediatos.

Empleados de los restaurantes destacaron que, entre una visita y otra, la influencer no dejó de publicar contenido sobre sus cenas.

En su página de Instagram, las fotos de platos perfectamente acomodados siguen visibles, aunque los comentarios están restringidos.

El incidente que más llamó la atención ocurrió en Peter Luger, uno de los “steakhouses” más icónicos de Nueva York. Empleados del restaurante dijeron a NBC New York que Chung llegó sola al local, ordenó carne, acompañamientos y postre hasta acumular casi 150 dólares en platillos.

Así operaba la falsa influencer gourmet

La influencer publicó una reseña positiva, con fotos del corte que ordenó y un mensaje de elogio sobre la experiencia culinaria. Sin embargo, la mujer permaneció más tiempo del habitual en el local y, al recibir la cuenta, dijo claramente que no podía pagarla.

La supuesta “influencer gourmet” intentó intercambiar objetos de su bolso, entre estos unas tijeras de cocina, para liquidar la cuenta. Los empleados llamaron a la policía, y Chung fue escoltada fuera del local.

Según testigos, la mujer regresó al día siguiente. Esta vez, los trabajadores ya estaban advertidos y no la dejaron entrar.

El patrón se repitió en su último arresto, el 15 de noviembre, en Sea, el popular restaurante tailandés de Williamsburg.

Según trabajadores, Chung pidió más de 100 dólares en comida y, al momento de pagar, “todas sus tarjetas fueron rechazadas”.

Las cámaras de seguridad mostraron el momento cuando la mujer conversaba con empleados mientras un guardia vigilaba la salida, para evitar su escape.

Minutos después, llegó la policía y la presunta estafadora quedó detenida.

Ya la conocían en algunos restaurantes

Un empleado de 12 Chairs Café, también en Williamsburg, dijo que una mujer con la misma descripción ordenó gran cantidad de comida y tampoco pagó. A diferencia de otros lugares, decidieron no llamar a la policía y simplemente dejarla ir.

Esta situación sugeriría que su rostro ya es conocido entre trabajadores de la zona, quienes temen perder tiempo en trámites legales o en esperas policiales.

A pesar de los múltiples arrestos y la atención mediática, Chung no ha dejado de publicar fotos de sus comidas en Instagram.

De acuerdo con registros judiciales, está representada por un defensor público, no por un abogado privado, detalle que contrasta con la imagen de lujo que proyecta en redes sociales.

Su próxima cita en la corte está programada para diciembre. Enfrentará los cargos acumulados de hurto de servicios.

