"Viste de Prada, pero no paga": Seis locales de Nueva York denuncian a influencer de Instagram por supuesta estafa

Una influencer que ha acumulado arrestos por comer en restaurantes de alta gama de Nueva York sin pagar ha puesto en alerta a locales gastronómicos y a las autoridades policiales. La comunidad culinaria y el público observan de cerca este caso que ha despertado controversia.

Pei Chung, de 34 años, ha sido vinculada a siete incidentes en menos de un mes, en los que supuestamente pidió comidas con valores superiores a los $100 en varios restaurantes reconocidos de Williamsburg y Brooklyn, para luego negarse a pagar.

Entre los sitios afectados figuran Francie, Peter Luger Steakhouse, Lavender Lake y otros de renombre, donde su comportamiento incluyó repeticiones del patrón de defraudar, pese a que el personal la reconocía y la tenía prohibida.

El restaurante Peter Luger fue escenario de uno de los incidentes más llamativos: allí Chung solicitó carne, guarniciones y postre por un total cercano a $150, subiendo fotos y reseñas positivas a Instagram. La información fue obtenida del portal web de Telemundo47.

Sin embargo, el personal reveló que al ser presentada la cuenta, ella indicó que no podía pagar y se mostró evasiva. Al día siguiente fue rechazada cuando intentó volver, y medidas de seguridad fueron extremadas en sus visitas posteriores a otros locales.

A pesar de múltiples arrestos, Chung mantiene actividad en redes sociales exhibiendo sus supuestas "cenas gratis" y enfrenta cargos legales de hurto de servicios, con una próxima audiencia judicial en diciembre.

Este fenómeno ha generado atención y debate tanto en el ámbito gastronómico como en el público en general sobre la conducta de algunos influencers y sus límites legales.

