Arrestan a médico chino: roba información confidencial de Estados Unidos

Un médico chino fue detenido por tratar de llevarse a su país información secreta de Estados Unidos.

El sujeto fue identificado como Yunhai Li de 35 años quien ocultó su relación con instituciones chinas mientras estaba en EEUU. bajo una visa de intercambio académico.

Se conoció que trabajaba en el MD Anderson Cancer Center.

De acuerdo a la información oficial, el asiático fue acusado de robo de secretos comerciales y manipulación de registros gubernamentales, enfrentando hasta diez años de prisión y posibles cargos federales.

¿Qué se intentó robar el médico chino?

La prensa informó que el médico trabajaba en una vacuna contra el cáncer de mama antes de renunciar abruptamente y transferir la investigación a un servidor chino.

De tal manera, es acusado del delito de robo de secretos comerciales por extraer información confidencial y valiosa relacionada con la investigación sobre el cáncer.

También se le investiga por manipulación de registros gubernamentales, ya que se le acusa de alterar o falsificar documentos relacionados con su trabajo y su estatus de investigación.

Estos cargos podrían conllevar hasta diez años de prisión y multas significativas si es condenado. Además, se menciona que podría enfrentar cargos federales adicionales por sus acciones.

