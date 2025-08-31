Delito

Capturan a implicados en el asesinato de un comerciante chino: conozca los detalles

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que los sujetos serán imputados ante el Ministerio Público

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este sábado a través de sus redes sociales sobre la detención de cuatro individuos presuntamente vinculados al robo y homicidio de un ciudadano de nacionalidad china.

La acción judicial se concretó tras una investigación del Ministerio Público en el estado Carabobo, que culminó con la captura de los sospechosos implicados en el violento suceso, señaló el fiscal.

Identidad de los implicados en el crimen

La Fiscalía tramitó la correspondiente Orden de Aprehensión para los sujetos identificados como Maikol Hernández, Angel Hernández, Miguel Méndez y Javier Valecillo.

La publicación indicó que los cuatro implicados han sido puestos a la orden de las autoridades competentes para iniciar el proceso de imputación formal, con el objetivo de que respondan ante la justicia por los cargos que se les atribuyen.

Cargos y detalles del hecho

Los individuos arrestados serán imputados por los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía en la Ejecución de un Robo y Asociación.

Según la información suministrada por el órgano ministerial, los sospechosos le causaron la muerte a la víctima para robar sus pertenencias, en un acto que ha sido calificado como un crimen de extrema violencia.

