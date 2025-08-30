Desmantelan red de extorsionadores que atentaba contra negocios: 12 venezolanos entre los detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Una red de extorsionadores que atentaba contra negocios fue desmantelada y, durante el procedimiento, 12 venezolanos quedaron detenidos.

Esta operación la lideró la Policía Nacional del Perú (PNP), que asestó un nuevo golpe a la extorsión en Lima Norte.

De acuerdo con el reporte oficial, el grupo hamponil quedó identificado como Los Desa de Angélica Gamarra, la cual tenía como principal forma de ingresos el cobro de cupos a locales comerciales del distrito de Los Olivos.



Las primeras pesquisas arrojaron que la base de operaciones de esta banda estaba ubicada en el asentamiento humano 28 de Julio.

Agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la PNP llegaron al sitio tras ejecutar acciones de inteligencia operativa.

En el lugar, luego de un enfrentamiento, se logró la detención de 12 ciudadanos venezolanos, a quienes se les incautó dos armas de fuego, dos granadas de guerra, cuatro dinamitas, municiones y notas extorsivas.

Los detenidos responden a los nombres de José González Moreno (23), Darwin Alejos Escobar (25), José Contreras Rodríguez (20), Manuel Albreu Huamán (16), Kemberly Hernández Guzmán (22), Luz Díaz Guzmán (24), Dianer Guzmán Cocho (38), Balduin Macero Moncera (22), Fabián Enrique Carreño (22), Gean Marco Sánchez Sánchez (24), Gabriel Amesty Caro (25) y un NN.



En el denominado ‘bunker’ de Los Desa de Angélica Gamarra, se hallaron, además, un motor y autopartes presuntamente robados, así como envoltorios de cocaína, marihuana y tusi; lo que evidenciaría su implicancia en la comisión de otros delitos, como el robo agravado y el tráfico ilícito de drogas.

