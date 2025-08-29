Venezolano asesina a un hombre en venganza por presunto secuestro: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano venezolano resultó detenido como responsable del asesinato de un hombre en el cerro La Pólvora de Concepción, en la región del Bío Bío, Chile.

De acuerdo con el reporte del medio Bio Bio Chile, el acusado se encuentra de manera irregular en ese país.

El venezolano actuó en venganza contra su supuesto secuestrador

El detenido, quien se identificó como Willians Losada Orozco, de 25 años de edad, sería responsable del asesinato de un hombre, ocurrido el pasado mes de julio. De acuerdo con la declaración del imputado ante la Policía de Investigaciones (PDI), se trató de una venganza por el secuestro que aseguró haber sufrido.

El hombre cometió el crimen a plena luz del día y en presencia de transeúntes en calle Vicuña Mackenna con Victoria. En esa intersección, realizó varios disparos contra el chileno Geovanni Monsalve Jara, de 32 años de edad, quien murió en el lugar.

El sospechoso quedó en prisión preventiva

Según informó el fiscal Matías Arellano, las diligencias permitieron reconocer al autor del crimen, quien presenta antecedentes penales.

Sobre el móvil del asesinato, el persecutor informó que la declaración inicial del detenido indicaría que se trató de una venganza, debido a que Monsalve Jara habría estado detrás del secuestro que supuestamente sufrió el ciudadano venezolano.

El detenido fue formalizado por el delito de homicidio y quedó en prisión preventiva.

Tras la resolución de este caso, autoridades de la Secretaría de Seguridad alertaron sobre la alarmante situación que representa la tenencia de armas por parte de criminales en la región.

